Londrina anuncia contratação por empréstimo de goleiro com passagem pelo Coritiba

Nesta terça-feira, o Lodrina anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Azuriz-PR, do goleiro Arthur Bittencourt, de 27 anos, até o final da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Além do Azuriz, onde disputou o Campeonato Paranaense em 2024, Arthur também soma passagens por Coritiba, Tupy-ES, Foz do Iguaçu, Castanhal-PA, CRB e Mirassol.