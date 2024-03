Ingressos destinados à torcida do São Paulo para estreia na Libertadores custam quase 300 reais

O Talleres divulgou, na noite desta segunda-feira, a abertura da venda dos ingressos para o jogo contra o São Paulo, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O torcedor são-paulino que desejar comparecer ao espetáculo terá que desembolsar 50 mil pesos (R$ 290,00 na cotação atual).

A torcida do São Paulo possui direito aos ingressos do setor visitante. Todas as entradas custam R$ 290,00, e estão disponíveis para compra apenas no site Boletería VIP.

O clube argentino informou que os torcedores que comprarem as entradas irão receber um QR code, que deve ser apresentado na entrada do estádio.