Haaland perde pênalti, e Noruega empata com a Eslováquia em amistoso

Nesta terça-feira, a Noruega enfrentou a Eslováquia em um amistoso, no estádio Ullevaal, na Noruega. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Sorloth, para os donos da casa, e Duda, para os visitantes.

Com isso, a Noruega encerrou sua participação na data Fifa com um empate e uma derrota. Antes da partida dessa terça, a seleção norueguesa foi derrotada pela República Tcheca por 2 a 1. A Eslováquia terminou os amistosos com o mesmo retrospecto. Antes, havia sido superada pela Áustria por 2 a 0.

Antes do início da Eurocopa, a Noruega ainda realiza mais duas partidas preparatórias. A primeira é contra a seleção de Kosovo, no dia 5 de junho, e depois diante da Dinamarca, no dia 8. Já a Eslováquia volta a campo apenas no dia 17 de junho, contra a Bélgica, na estreia do time no Grupo E da Euro.