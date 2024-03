Gustavo Gómez avança em recuperação e inicia transição física no Palmeiras

O Palmeiras ganhou uma boa notícia na manhã desta terça-feira. O zagueiro Gustavo Gómez avançou no processo de recuperação e deu início ao processo de transição física. O paraguaio participou de toda atividade junto com o restante do elenco.

Gómez vem sendo desfalque para o time de Abel Ferreira desde o dia 18 de fevereiro, no empate por 2 a 2 diante do Corinthians, na Arena Barueri. Na ocasião, ele sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo, mas não precisou passar por cirurgia.

O lance que ocasionou o problema para o zagueiro palmeirense foi uma falta de Romero, no início do primeiro tempo. O jogador ainda permaneceu em campo por um período, mas precisou ser substituído aos 12. O jovem Naves foi quem ocupou a zaga deixada pelo camisa 15.