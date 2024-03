Flamengo confia em absolvição de Gabigol após atacante ser suspenso por dois anos

O Flamengo foi pego de surpresa com a suspensão do atacante Gabigol na última segunda-feira. O jogador pegou dois anos de gancho por fraudar um exame antidoping em 2023, mas o clube pretende recorrer da decisão, uma vez que não há precedentes para o caso envolvendo o camisa 10 rubro-negro.

"O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada", disse o clube em nota.

A suspensão de Gabriel foi iniciada em abril de 2023, data do exame. Mesmo tendo dado negativo, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem levou em consideração a acusação de fraude. O atleta também realizou exame de sangue que nada constatou de anormal, mas sua conduta no exame antidoping acabou pesando na decisão do tribunal.