Eslovênia x Portugal: confira onde assistir e prováveis escalações do amistoso

Nessa terça-feira, Portugal e Eslovênia se enfrentam em amistoso às 16h45 (de Brasília), no Estádio Stozice. Anteriormente, a seleção portuguesa goleou a Suécia por 5 a 2, no Estádio D. Afonso Henriques, ao passo que os eslovenos ficaram no empate por 2 a 2 contra Malta, no National Stadium.

Onde assistir

O confronto terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Star+.