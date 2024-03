Endrick terá chance de jogar no Santiago Bernabéu antes de se apresentar ao Real Madrid: "Mais um sonho se realizando"

Depois de marcar o gol da vitória da Seleção Brasileira sobre a Inglaterra, por 1 a 0, no Estádio de Wembley, Endrick, atacante do Palmeiras, pode pisar no gramado do Santiago Bernabéu de forma oficial antes mesmo de se apresentar ao Real Madrid, sua futura equipe.

No fim de 2023, o jogador aproveitou as férias no Palmeiras depois de conquistar o título do Campeonato Brasileiro como protagonista, e esteve no centro de treinamento do clube merengue, e também na casa do Real Madrid, conhecendo o técnico Carlo Ancelotti, seus futuros companheiros de time. Lá, Endrick acompanhou a goleada do time de Madrid por 4 a 1 sobre o Villareal, pelo Campeonato Espanhol, no dia 17 de dezembro.

Agora com a camisa do Brasil, Endrick deixa claro qual será a satisfação em pisar pela primeira vez no Santiago Bernabéu como jogador. "É mais um sonho meu se realizando. Mais um grande palco, para duas grandes escolas do futebol mundial. Sei que a maioria estará torcendo pelo nosso adversário, mas sinto que vamos ser recebidos com muito carinho por todos", afirmou.