Endrick celebra mais um gol pela Seleção e promete empenho da equipe nos próximos jogos

Endrick brilhou mais uma vez no empate do Brasil com a Espanha nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O jovem atacante marcou um dos gols da Seleção no jogo, que terminou em 3 a 3, balançando as redes pela segunda vez com a Amarelinha.

Após a partida, o jogador do Palmeiras disse que entrou em campo mais leve, diferente do que aconteceu no embate contra a Inglaterra, em Wembley. Ele também lembrou das críticas que sofreu no passado e agradeceu à sua família pelo apoio que teve naquele período.

"No primeiro jogo quando fiz o gol, só conseguia pensar nele, isso afetou meu desempenho. Hoje entrei mais leve, eu estava muito tranquilo. Entrei no aquecimento e olhei para o Bernabéu, antes eu só tinha visto até ali na escada, mas hoje eu pude jogar. Estou muito feliz, muito contente", disse o atleta ao SporTV.