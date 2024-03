Endrick brilha no Bernabéu, e Brasil arranca empate da Espanha nos acréscimos

Os espanhóis assustaram novamente aos 17. Nico Williams puxou da esquerda para o meio e chutou para fora, mas a bola raspou a trave defendida por Bento. Depois, aos 20, foi a vez de Fabián Ruiz arriscar de longe, sem sucesso.

Com extrema dificuldade de criar jogadas, o Brasil era pressionado pela Espanha e viu o time local aumentar o placar aos 35 minutos, com Dani Olmo. O meia deu uma linda caneta em Beraldo, driblou Bruno Guimarães e finalizou com categoria de canhota, batendo o goleiro Bento.

O Brasil conseguiu descontar dois minutos depois. O goleiro Unai Simón saiu jogando errado e deixou a bola nos pés de Rodrygo, que encobriu o arqueiro espanhol e diminuiu o marcador. Ainda deu tempo de Bento salvar a Seleção no fim do primeiro tempo após uma pancada de Rodri.

Segundo tempo

Pouco tempo após a volta do intervalo, não demorou muito para brilhar a estrela de Endrick. Com quatro minutos, o meia Andreas Pereira cobrou escanteio, Laporte desviou de cabeça e viu a bola sobrar com o garoto, que bateu com a perna esquerda, de primeira, para empatar a partida.

O Brasil quase virou aos seis minutos. Rodrygo fez ótima jogada pela direita, com direito a caneta em Laporte, puxou para o meio e finalizou, mesmo sem ângulo, mas parou em Unai Simón.