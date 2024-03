Em estreia de Endrick no Bernabéu, madridistas podem ver trio brasileiro pela 1ª vez

Na estreia do jovem do Palmeiras na Seleção, em novembro do ano passado, na derrota para a Colômbia por 2 a 1, o trio também jogou. Porém, novamente em momentos distintos. Vinicius Júnior teve que ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão, e Endrick entrou apenas na etapa final.

Dorival já anunciou na coletiva desta segunda-feira que Endrick não será titular contra a Espanha, mas garantiu que ele terá seus primeiros minutos no Santiago Bernabéu.

"O Endrick não vai ser titular, mas vai dar alegrias a toda torcida do Real Madrid. Tem um futuro brilhante pela frente. A sua torcida o terá por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar", afirmou.