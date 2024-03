Eliminação para o Juventude no Gaúcho aumenta seca de títulos do Internacional

? vs... pic.twitter.com/Wi66Cx499c

Outro destaque negativo para o Internacional é o rendimento em casa no mata-mata. Todas as suas últimas cinco eliminações foram no Beira-Rio: contra o Melgar, na Sul-Americana 2022; Caxias, no Gaúcho 2023; América-MG, na Copa do Brasil 2023; Fluminense, na Libertadores 2023; e Juventude, no Gaúcho 2024.

Agora, o Colorado se prepara para a estreia na Copa Sul-Americana, que será na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Belgrano, fora de casa.