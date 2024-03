Dorival repete escalação do Brasil para amistoso contra a Espanha em Madri; veja times

A Seleção Brasileira já está escalada para o amistoso diante da Espanha, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, em Madri. O técnico Dorival Júnior decidiu repetir o mesmo time que bateu a Inglaterra por 1 a 0, no último sábado, em Wembley.

Com isso, o autor do gol do Brasil na última partida, o atacante Endrick, do Palmeiras, inicia no banco de reservas. O trio de ataque titular terá Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior, que também será o capitão da equipe.

A escalação da Seleção tem: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vinícius Júnior, Raphinha e Rodrygo.