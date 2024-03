Com Gómez em campo, Palmeiras faz penúltimo treino antes de jogo da semifinal do Paulistão

Além deles, o Verdão também ainda não conta com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito). O zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) também deve seguir como baixa.

O Palmeiras vai em busca de sua quinta final seguida das cinco últimas edições do Paulistão, de olho no tricampeonato consecutivo do torneio.

Os comandados de Abel Ferreira buscam também manter a invencibilidade na temporada. No Estadual, a equipe teve nove vitórias e quatro empates. Ainda, na primeira fase ficou na liderança geral, com 28 pontos, garantindo a vantagem de decidir os jogos eliminatórios em casa.