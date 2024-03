Com gol de Son, Coreia do Sul supera Tailândia pelas Eliminatórias Asiáticas

A Coreia do Sul venceu a Tailândia por 3 a 0 nesta terça-feira, fora de casa, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Os gols do jogo foram marcados por Lee Jae-sung, Son Heung-min, atacante do Tottenham, e Park Jin-seop.

Com o resultado positivo, os visitantes ocupam a primeira colocação do Grupo C das Eliminatórias, com dez pontos em quatro jogos. Já os mandantes permanecem na terceira posição, com quatro pontos.

A Coreia do Sul entra em campo novamente no dia 6 de junho, contra Singapura, fora de casa, pela quinta rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Já a Tailândia enfrenta a China, no mesmo dia, também longe de seus torcedores.