Com De la Cruz e Viña titulares, Uruguai é derrotado pela Costa do Marfim em amistoso

Na tarde desta terça-feira, em amistoso internacional, o Uruguai perdeu para a Costa do Marfim por 2 a 1, em duelo realizado no Estádio Félix-Bollaert, na França. O gol uruguaio foi marcado por Federico Viñas, enquanto um gol de Mathías Olivera (contra) e um de Guéla Doué deram a vitória aos marfinenses.

Os uruguaios De la Cruz e Viña, do Flamengo, foram titulares da seleção comandada por Marcelo Bielsa. Arrascaeta e Canobbio (Athletico-PR) entraram com o decorrer do segundo tempo. Já Ignacio Laquintana, do Red Bull Bragantino, não saiu do banco.

Agora, o Uruguai deve seguir se preparando para a da Copa América, que terá início em junho deste ano e será realizada nos Estados Unidos. Do outro lado, a Costa do Marfim segue na disputa pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.