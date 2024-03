Com assistência de Mbappé, França vence Chile de virada em amistoso

Nesta terça-feira, no Orange Vélodrome, a França venceu o Chile por 3 a 2 em amistoso internacional. A seleção contou com atuação decisiva de Kylian Mbappé, que deu uma das assistências para a equipe virar a partida.

A França volta aos gramados já para a estreia da Eurocopa, no dia 17 de junho, contra a Áustria na Merkur Spiel-Arena, às 16h (de Brasília). Já o Chile, no dia 21 de junho, encara o Peru, no AT&T Stadium, pela primeira rodada da Copa América.