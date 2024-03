Carpini comanda atividade de posse de bola, e São Paulo segue focado na estreia da Libertadores

O São Paulo informou que o goleiro Young, revelado nas categorias de base do clube, sofreu uma bolada na cabeça durante as atividades. Por precaução, o atleta foi enviado ao hospital, onde realizará exames e ficará internado para observação e avaliação.

O elenco do São Paulo volta aos trabalhos nesta quarta-feira, também no CT da Barra Funda.

O Direto do CT está no ar com informações do treino desta terça-feira!

? Assista: https://t.co/SE0FSJ6zlO#VamosSãoPaulo ??

? Gutierre Filmes pic.twitter.com/SvfchYDscn