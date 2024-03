Calleri tem contrato até 2026, mas não pretende encerrar carreira no São Paulo

?? Temporada de título e marcas históricas para Calleri, agora o segundo maior artilheiro estrangeiro do Tricolor, com 62 gols, atrás apenas do uruguaio Pedro Rocha (119), e maior goleador estrangeiro do São Paulo no Brasileirão, com 35 gols.#TocaNoCalleri#VamosSãoPaulo ??

?... pic.twitter.com/jhYBeMuxoV

Calleri foi lançado das categorias de base ao profissional do All Boys em 2013. Não demorou muito para o atleta ganhar destaque nacional, já que no ano seguinte foi vendido ao Boca Juniors.

Após defender o Boca por pouco mais de uma temporada, Calleri chegou ao São Paulo para sua primeira passagem, curta, de menos de seis meses, antes de rumar à Europa, onde fedendeu o West Ham, da Inglaterra, além de Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna, da Espanha.