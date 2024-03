Caetano e Raul Gustavo não se firmam, e Cacá pode ganhar espaço no Corinthians

Se o Corinthians tem uma dupla de zaga titular definida com Félix Torres e Gustavo Henrique, os reservas do setor "brigam" pelo reconhecimento do técnico António Oliveira. Cacá, contratação mais recente do Timão, pode se aproveitar do momento ruim vivido por Caetano e Raul Gustavo.

Os beques canhotos do Corinthians não começaram bem a temporada de 2024. Um jogo que gerou bastante contestação dos torcedores foi contra o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, quando António optou por levar a campo um time alternativo. Caetano e Raul foram titulares e acumularam erros ao longo do duelo.

O camisa 4 ainda foi utilizado como lateral esquerdo por um período, antes de perder a posição para Hugo. O jogador foi sacado após não performar bem no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, quando perdeu diversas disputas para Endrick.