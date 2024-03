Boavista x Botafogo: confira prováveis escalações e onde assistir à final da Taça Rio

Amanhã tem Fogão em campo! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/b9ChyqasKQ

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 26, 2024

Fábio Matias, treinador do Botafogo, sabe que as prioridades do time são competições maiores como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim não abre mão da conquista da Taça Rio.

"Sempre que o Botafogo entra em campo joga com o pensamento de conquistar a vitória e mostramos isso nos confrontos com o Sampaio Corrêa. Assim vamos encarar com o máximo de seriedade esta decisão", disse o treinador.

O comandante do Botafogo não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo. Mas, como ainda falta uma semana para a estreia na Copa Libertadores, é provável que use alguns titulares no confronto.