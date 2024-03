Bayern pode fazer proposta de mais de R$ 500 milhões por Ronald Araújo, do Barcelona

Ronald Araújo vem sendo um dos grandes destaques do Barcelona nas últimas temporadas e é peça fundamental no esquema de Xavi. As atuações do zagueiro parecem estar chamando a atenção do Bayern de Munique, que pode fazer uma proposta milionária pelo atleta.

A informação é do jornal espanhol Marca, que diz que o clube alemão estaria disposto a pagar até 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) para contar com o uruguaio. A publicação ainda indica que não existe uma proposta formal, mas que um intermediário levou a oferta ao Barcelona.