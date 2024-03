Auxiliar do Vasco, Emiliano Diaz volta a negar futuro sofrimento na Série A

O Vasco segue focado na sequência da Copa do Brasil e no início do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Emiliano Díaz voltou a negar que o Cruzmaltino sofrerá mais uma vez na Série A, como aconteceu em 2023.

"Estão sempre com as mesmas perguntas comparando o que aconteceu no ano passado com esse ano. É outro Vasco. Não podemos sempre falar sobre o que aconteceu no ano passado, acabou essa parte. Temos outro time, outra estrutura. O Vasco está crescendo. Não é porque aconteceu no ano passado que vai acontecer nesse ano também, não é assim. Estamos cansados disso. Quando jogamos na Copa do Brasil, também ouvimos que ia acontecer o que aconteceu no ano passado. Não, não aconteceu. Então temos que deixar isso um pouco", disse o argentino em entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa.