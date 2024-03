Arábia Saudita cede empate e perde os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Nesta terça-feira, Tajiquistão e Arábia Saudita se enfrentaram no Estádio Pamir, no Tajiquistão, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo G das Eliminatórias Asiáticas, e empataram em 1 a 1. Al-Buraikan abriu o placar para os sauditas. Soirov deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, a Arábia Saudita chegou aos dez pontos e se manteve na liderança do Grupo G, mas perdeu os 100% de aproveitamento na competição. O Tajiquistão, por sua vez, alcançou os cinco pontos e segue na segunda colocação, mas pode ser ultrapassado, caso a Jordânia vença na rodada.

O Tajiquistão volta a campo apenas no dia 6 de junho, em duelo contra a Jordânia, pelas Eliminatórias. O próximo compromisso da Arábia Saudita será no mesmo dia e torneio, mas contra o Paquistão.