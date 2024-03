Após problemas, Santos terá que buscar soluções no ataque para superar melhor defesa do Paulista

Em busca de uma vaga na grande final do Campeonato Paulista, o Santos encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Para sair do estádio com um resultado positivo, o Peixe terá que superar a melhor defesa do torneio.

Até o momento, o Massa Bruta sofreu apenas nove gols em 13 partidas. Nos últimos quatro compromissos do Estadual, a equipe foi vazada somente uma vez, quando entrou em campi com uma escalação alternativa na derrota de 1 a 0 para o Guarani, fora de casa.

Por outro lado, o Santos não vem apresentando bons desempenhos ofensivos. O clube até largou bem no torneio, mas caiu de rendimento nas últimas rodadas. Em 13 compromissos, são 18 bolas na rede.