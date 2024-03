Vitória Amaral, meia do São Paulo, comenta início no profissional: "Estou preparada"

A jovem Vitória Amaral, meia do São Paulo, estreou pelo profissional do clube. A jogadora, de apenas 19 anos, participou dos dois últimos jogos do Tricolor no Campeonato Brasileiro feminino.

"Essa é minha primeira vez participando realmente do Brasileiro profissional e estou extremamente feliz e confiante, sinto que estou preparada para viver isso. Uma expectativa muito grande de fazer o meu melhor e poder ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos", disse Vitória.

A meia fez sua estreia na goleada do São Paulo sobre o Avaí/Kindermann, por 4 a 0, e também entrou em campo no empate por 1 a 1 com a Ferroviária.