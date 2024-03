Visando estreia na Libertadores, Fluminense retorna aos treinamentos nesta terça-feira

O elenco do Fluminense ganhou folga por alguns dias. Os jogadores voltam aos treinos nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho. O técnico Fernando Diniz vai iniciar a preparação para a estreia na Fase de Grupos da Libertadores.

O comandante espera contar com força máxima para atividade. No entanto, para isso, Diniz ainda depende da recuperação de alguns jogadores titulares que ficaram de fora do confronto contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, entre eles Samuel Xavier, Ganso e Cano.