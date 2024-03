Southgate dá detalhes sobre Inglaterra antes de enfrentar a Bélgica

Gareth Southgate has confirmed that @_DeclanRice will captain the #ThreeLions for the first time tomorrow night!

He'll also win his 50th international cap ? pic.twitter.com/j0Qxnt5Flz

? England (@England) March 25, 2024

Rice revelou estar honrado em receber a oportunidade de capitanear sua seleção no principal estádio da Inglaterra. Vale lembrar que Wembley foi o palco do único título mundial inglês, na Copa do Mundo de 1966.

"Cresci muito como pessoa e profissional desde minha primeira convocação com 19 anos (em 2019). Cinquenta participações, será uma honra. Entrar em Wembley na frente de meus amigos e minha família... estou sem palavras", declarou Rice.