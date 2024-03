Santos entra em reta final de preparação e tenta recuperar bom futebol para decisão no Paulista

Depois de uma semana cheia de treinos, o Santos entra na reta final de preparação para a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo contra o Red Bull Bragantino está marcado para quarta-feira, e o Peixe precisará provar que fez por merecer chegar nesta fase.

Isso porque o time de Fábio Carille vem deixando a desejar desde que garantiu a sua classificação antecipada para as quartas de final do Estadual. A equipe conquistou uma vaga no mata-mata com quatro rodadas de antecedência, após vencer o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbis.

Até então, o Alvinegro Praiano vinha apresentando um bom futebol e surpreendendo a muitos, já que o clube vem de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro.