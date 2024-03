Polícia não encontra sinais de violência em jovem que morreu após manter relações sexuais com meia ex-Corinthians

Os peritos da Polícia Científica do Estado de São Paulo registraram em seus lados oficiais que não encontraram sinais de violência no corpo de Livia Gabriele, jovem de 19 anos que morreu logo após manter relações sexuais com o meia Dimas, que defendia o Corinthians sub-20 na época. O casal se conheceu através das redes sociais e teve o primeiro encontro na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Além disso, os profissionais não encontraram drogas nem bebida alcoólica no sangue da moça. Também não foi encontrado esperma no corpo da Livia, o que confirma que o ato sexual aconteceu com camisinha. A reportagem do Fantástico, da TV Globo, teve acesso aos laudos. A apuração, segundo a polícia, está na fase final.

A jovem morreu no dia 30 de janeiro deste ano, por conta de uma ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda. Em depoimento à Polícia, Dimas disse que Livia parou de responder quando foram ter uma segunda relação. O atleta ligou para o Samu e alega ter massageado seu peito até a chegada da ambulância. A moça faleceu após ter duas duas paradas cardiorrespiratórias até chegar ao hospital. O caso é investigado como "morte suspeita".