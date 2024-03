Guilherme, Mayara e Núbia conquistam duplo ouro na Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo

A Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo, disputada sábado e domingo (23 e 24), no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, também teve seus destaques apesar da chuva e do vento forte que marcou o fim de semana, especialmente o sábado. Guilherme Kurtz (Praia Clube/Exército/Futel-MG), Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) e Núbia de Oliveira (EAF Jaguarari-BA) conquistaram duas medalhas de ouro cada um.

Guilherme venceu os 800 m, com o tempo de 1:51.02, seguido de Joelson Pereira Mesquita (APA Petrolina-PE), com 1:51.83. Nos 1.500 m garantiu o ouro, com 3:47.78, com Jânio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças (MT) em segundo lugar, com 3:49.19.

Mayara dos Santos também venceu os 800 m e os 1.500 m. Nos 800 m, obteve a marca de 2:10.82, seguida de Liliane dos Santos Mariano, também do Pinheiros, com 2:12.75. Nos 1.500 m, Mayara ganhou com 4:41.53 e Liliane ficou novamente na segunda colocação, com 4:45.57.