Flamengo x Corinthians: saiba onde assistir e prováveis escalações do jogo do Brasileirão feminino

Nesta segunda-feira, o Corinthians visita o Flamengo em busca de sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela terceira rodada do torneio.

Onde assistir



O canal por assinatura SporTV fará a transmissão da partida.