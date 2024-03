Ex-lateral de Chelsea e Arsenal, Ashley Cole entra para o Hall da Fama do Campeonato Inglês

A generational defender revered for his consistent excellence.

Ashley Cole is the first inductee of the 2024 #PLHallOfFame

Ashley Cole foi titular dos Invencíveis, time recordista do Arsenal que foi campeão inglês invicto na temporada 2003/04. Pelos Gunners ele também venceu a competição em 2002. Em 2006, se transferiu para o Chelsea, onde também se tornou ídolo e faturou a liga em 2010.