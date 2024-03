Dos campeões da Copinha, Vitor Meer e Felipe Longo ainda não ganharam chances no profissional do Corinthians

Vitor Meer integra o sub-20 do Timão e teve um bom desempenho no título da Copinha. Não foi um dos grandes destaques do Corinthians, mas foi seguro defensivamente e subia ocasionalmente para o ataque, o que lhe rendeu a vaga nos treinos da equipe de cima.

Meer, no entanto, recebeu pouquíssimas chances no Campeonato Paulista. O defensor esteve no banco em apenas duas oportunidades, contra Novorizontino e Santos, pela quinta e sexta rodada do Estadual, e não ganhou minutos em nenhuma delas.

O jovem lateral esquerdo estava inscrito na lista do B do Paulistão. Em certo momento da temporada, a única opção para o setor era Hugo, já que Diego Palacios sofreu uma lesão. Mesmo com Hugo em mau momento, Vitor Meer seguiu sem ganhar oportunidades e chegou até a ser preterido pelo zagueiro Caetano, utilizado de forma improvisada na posição.