Dorival adota cautela com Endrick e descarta titularidade da Seleção: "Vai chegar a sua hora"

Decisivo na vitória de 1 a 0 sobre a Ingalterra, no último sábado, Endrick não será titular da Seleção Brasileira no amistoso contra a Espanha, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O técnico Dorival júnior afirmou em entrevista coletiva que é preciso ter cautela com o atacante do Palmeiras.

"Acredito que o Endrick vai ter o seu momento, não demora, tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora. Temos que avaliar tudo o que vem acontecendo para que a gente possa definir a melhor escalação. Natural que já temos um desenho, mas quero ter paciência para definir de forma correta", disse nesta segunda-feira.

"O Endrick não vai ser titular, mas vai dar alegrias a toda torcida do Real Madrid. Tem um futuro brilhante pela frente. A sua torcida o terá por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar", ampliou.