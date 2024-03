Decepcionado, Gabigol nega tentativa de fraudar exame antidoping e confia: "Serei inocentado"

"Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com meu Clube e com o torcedor do brasileiro", completou.

Mesmo decepcionado com a decisão, Gabigol garante que vai cooperar com as autoridades esportivas e reiterou a confiança de que será inocentado.

"Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior", finalizou.