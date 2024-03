Corinthians vence Flamengo de virada e segue 100% no Brasileiro feminino

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians ganhou do Flamengo de virada por 3 a 2, no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Brasileiro feminino. As brabas, portanto, seguem com 100% de aproveitamento.

Com nove pontos, o Timão está na ponta do torneio, com dois a mais que o Cruzeiro, segundo colocado. Já o Rubro-Negro segue sem pontuar na 19ª e penúltima colocação.

Agora, o Corinthians duela contra o Internacional na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na condição de mandante, pela quarta rodada do Brasileiro feminino. Já o Flamengo volta a campo na mesma data e horário para encarar o Atlético-MG.