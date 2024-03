Confira alguns testes que António Oliveira pode fazer no Corinthians em amistoso contra o Londrina

? Corinthians (@Corinthians) March 24, 2024

Com isso, surgem algumas opções para o treinador. Gustavo Henrique, um dos pilares do time titular, deve começar jogando. Já a segunda vaga fica em aberto se Félix Torres não atuar, e pode ser preenchida por Cacá, Raul Gustavo ou Caetano.

Esta pode ser uma chance para Cacá ganhar mais uma oportunidade e acirrar a disputa na zaga corintiana. O zagueiro chegou ao clube recentemente e jogou apenas 12 minutos contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. Por outro lado, Caetano busca voltar a jogar em sua posição de ofício, enquanto Raul Gustavo ainda está atrás de sua melhor versão.

Já na lateral esquerda, quem pode pintar no Corinthians é Matheus Bidu. O jogador havia sido deixado de lado por Mano Menezes, mas passou a receber mais atenção com a chegada de António Oliveira e voltou a treinar com o grupo, sendo inscrito inclusive na Copa do Brasil. O amistoso pode ser uma boa oportunidade para o defensor voltar a jogar pelo Alvinegro.

O principal desafio de António Oliveira para o amistoso, porém, está no meio-campo. Maycon teve constadada uma lesão muscular na coxa direita nos últimos dias e está fora do amistoso. Ainda de acordo com a previsão de recuperação do departamento médico do clube, o camisa 7 deve perder a estreia da Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril.

Com isso, o jovem Breno Bidon desponta como principal opção para substituir o experiente volante. O garoto de 19 anos fez sua estreia como profissional contra o Água Santa, na última rodada do Paulistão, e ganhou a vaga de titular no duelo contra o São Bernardo, quando Maycon sentiu o problema na coxa ainda durante o aquecimento.