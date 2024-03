Companheiro de Vini Jr, Carvajal crê que Espanha não é um país racista

Vini Jr. tem sido vítima de racismo constantemente no futebol espanhol. Carvajal, companheiro do brasileiro no Real Madrid, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e disse acreditar que a Espanha não é um país racista.

"Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema... Tenho amigos de uma cor de pele diferente, e nunca houve problema. Existem os casos de quem entra nos estádios para desabafar, e não deveriam mais entrar. Eles insultam com o que sabem que dói", disse.

Brasil e Espanha se enfrentam nesta terça-feira sob o lema "Uma só pele". O amistoso reforçará o compromisso de ambas as entidades contra o racismo e a violência no futebol.