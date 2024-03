Carpini utilizou apenas um jogador que disputou a última Copinha pelo São Paulo

Na Copinha, o São Paulo foi eliminado nas oitavas de finais pelo Novorizontino, após derrota por 3 a 2, em Araraquara.

Com a base à disposição, o São Paulo duela contra o Talleres pela estreia na Libertadores, às 21h (de Brasília) do próximo dia 4, na Argentina. O Grupo B ainda conta com Barcelona-EQU e Cobresal-CHI.