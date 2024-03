Bolívia x Andorra: veja informações e onde assistir à partida amistosa

Já nas Eliminatórias Sul-Americanas, os bolivianos aparecem em penúltimo lugar, com três pontos somados em seis rodadas - uma vitória e cinco derrotas. Antes da Copa América, o time tem outro amistoso marcado contra o México, no dia 31 de maio.

Do outro lado, a Andorra se prepara para a Liga das Nações. O time não disputará a Eurocopa, pois ficou na lanterna do Grupo I das Eliminatórias, com somente dois pontos em dez partidas. No último jogo, a equipe empatou por 1 a 1 com a África do Sul.