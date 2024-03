Atlético de Madrid anuncia renovação contratual com Koke, lenda do clube

Lenda e atual capitão do Atlético de Madrid, o meia Koke renovou seu contrato com o clube espanhol até junho de 2025. O anúncio aconteceu na manhã desta segunda-feira.

Koke é o atleta que mais vezes defendeu o Atlético de Madrid na história, com 626 partidas disputadas. Com mais uma temporada garantida como colchonero, o meia comemorou sua permanência no clube.

"Chegamos a um bom acordo para ambas as partes. Sempre quis continuar no clube da minha vida, quero estar aqui até me aposentar. Enquanto tiver força e mentalidade de competir, estarei aqui, que é o sempre sonhei. Espero atuar em campo com todas as forças, como venho fazendo", disse.