Athletico-PR apresenta novos uniformes no ano do centenário do clube

O Athletico Paranaense, que completará 100 anos de história nesta terça-feira, apresentou a nova coleção de uniformes, inspirados no centenário do clube, para a temporada 2024. A estreia da vestimenta irá acontecer no duelo contra o Operário, válido pelas semifinais do Campeonato Paranaense, na próxima quarta-feira.

A nova camisa número 1 traz o vermelho como cor predominante e as listras em diagonal representando os quatro ventos do Furacão, em preto na parte da frente e em vermelho ton-sur-ton nas costas. Já a camisa de número 2 tem predomínio da cor dourada em homenagem ao centenário do Furacão com as listras em diagonal na cor preta. Por fim, as camisas de goleiros possuem as cores azul marinho, roxo e preto, com o fundo de grafismo em degradê na frente e nas mangas.