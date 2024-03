Arboleda se manifesta após vazamento de vídeo em boate: "Nem se divertir pode mais"

Nesta segunda-feira, vazou nas redes sociais um vídeo em que o zagueiro Arboleda, do São Paulo, aparece em uma boate em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O jogador se manifestou sobre o ocorrido e rebateu as críticas em sua conta no Instagram.

"A partir de agora, em meus dias de folga, vou ler a Bíblia, porque nem se divertir pode mais", escreveu Arboleda, em uma postagem nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

No vídeo é possível ver Arboleda dançando com uma mulher e mostrando um bolo de dinheiro. O caso teria acontecido na noite anterior ao jogo do Equador contra a Itália, na Red Bull Arena, em Nova Iorque, no último domingo. O zagueiro estava acompanhado de Kendry Páez e Gonzalo Plata, companheiros de seleção.