Após Alexandre Mattos, Vasco pode ter mais saídas

De Lucca chegou ao clube no início de 2023, mas pouco atuou na temporada passada por conta de lesão. Nesta temporada, o jogador teve chance no início do Estadual e fez parte do grupo no Carioca, entretanto perdeu espaço e somou poucos minutos nos últimos jogos do cruzmaltino.

Já Rossi veio no meio de 2023 e ajudou o time na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Só que nesta temporada pouco atuou, marcando apenas um gol em novo jogos disputados.

A diretoria cruzmaltina busca um novo diretor-executivo e um supervisor de futebol. Além disso, o clube ainda tenta a chegada de reforços para o início do Campeonato Brasileiro.