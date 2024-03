Agente de Vitor Roque revela interesse de outros clubes pelo brasileiro

Vitor Roque foi a grande contratação do Barcelona para a janela de transferências de inverno desta temporada, mas não vem tendo tantos minutos em campo. Apesar disso, André Cury, agente do jovem, afirmou que existem outros clubes que pagariam o que fosse necessário para contar com a joia brasileira.

"Neste momento, há uma fila de clubes que estariam dispostos a contratar Vitor Roque por 50 milhões de euros", disse ao RAC 1.

Embora não venha sendo bastante acionado como se imaginava, Vitor Roque, pelo menos por enquanto, não pretende deixar o Barcelona.