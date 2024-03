Volante do Santos, Rincón se torna o jogador com mais jogos pela seleção venezuelana

Com larga experiência no futebol europeu, Tomás Rincón foi contratado pelo Santos em meados de 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida alvinegra. Ele soma 28 compromissos e dois gols pelo time paulista.

Com o fim dos amistosos da seleção venezuelana, o volante se reapresenta no CT Rei Pelé para reforçar o Peixe na semifinal do Campeonato Paulista.

O Alvinegro Praiano encara o Red Bull Bragantino na quarta-feira. às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.