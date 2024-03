Sinner vence Griekspoor e avança no Masters 1000 de Miami

Depois de perder a primeira parcial, Sinner empatou em 3 a 3 com Griekspoor quando apareceu a chuva, que já havia atrapalhado os jogos de sexta e sábado.

O italiano não havia conseguido quebrar o saque poderoso do holandês, que perdeu duas oportunidades para forçar o tie-break no segundo set.

Sinner is the winner ?@janniksin survives Griekspoor 5-7 7-5 6-1 in a great battle!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/L17WJu5Qeh

? ATP Tour (@atptour) March 24, 2024

Sinner encontrou então o tão esperado break que lhe garantiu jogar o set de desempate, no qual não encontrou mais resistência de Griekspoor.