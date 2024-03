Seleção Brasileira tem 11 convocados por Dorival com títulos nas categorias inferiores

Dos 26 atletas chamados por Dorival Júnior para os amistosos de março contra Inglaterra e Espanha, onze já conquistaram títulos pelas equipes de base do Brasil. Neste sábado, a Seleção venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, com gol de Endrick, dos campeões nas categorias inferiores. Na terça, a equipe enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu.

