Seleção Brasileira desembarca em Madri para amistoso contra a Espanha

O comandante, que vive as suas primeiras experiências no comando da Seleção, terá mais uma atividade antes do embate com a Espanha. Antes de embarcar para Madri, o elenco treinou na manhã deste domingo em Londres.

A Seleção encara a Espanha na terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Esse será o último teste antes da Copa América, marcada para junho, nos Estados Unidos.