Santos se reapresenta após folga e retoma preparação para semi do Paulistão

Depois de ganhar um descanso no sábado, o elenco do Santos já retomou os trabalhos neste domingo. Os jogadores se reapresentaram no CT Rei Pelé para dar sequência à preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O técnico Fábio Carille ainda não pôde contar com alguns jogadores. Tomás Rincón, Rómulo Otero e Miguelito estão servindo as suas respectivas seleções.

A Venezuela, de Rincón e Otero, tem seu último compromisso da data Fifa neste domingo. A Bolívia de Miguelito, por sua vez, fará seu último amistoso na segunda-feira.